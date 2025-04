Genoa Lazio, il Ferraris verso il tutto esaurito: il dato sui biglietti venduti

Nel prossimo impegno di campionato la Lazio affronterà il Genoa fuori casa, con il Ferraris che si preannuncia già tutto esaurito

Domani sera la Lazio affronterà il Bodo Glimt nella gara di ritorno di Europa League, poi penserà al prossimo impegno di campionato contro il Genoa.

Quella di Marassi non sarà una trasferta semplice, anche in virtù della vasta presenza dei tifosi locali. Come analizzato dal Secolo XIX infatti, fino a questo momento sono stati già venduti 30.000 tagliandi per i tifosi rossoblù.