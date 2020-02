Genoa Lazio, ecco chi sarà l’arbitro del match: i precedenti

Genoa Lazio, sarà Fabio Maresca ad arbitrare la sfida del Marassi in programma domenica prossima alle 12:30

Il fischio di inizio è in programma per le 12:30 di domenica 23 febbraio, i novanta minuti – come si legge sul sito dell’AIA – saranno affidati alla direzione dell’arbitro Maresca, della sezione di Napoli. A coadiuvare il suo lavoro ci saranno gli assistenti Tegoni e Rocca e il IV Uomo Abbattista; al VAR Massa e l’assistente al VAR Lo Cicero.

PRECEDENTI – Maresca ha diretto la Lazio ben 11 volte in questo campionato, in cui i biancocelesti hanno vinto 7 volte con due pareggi e due sconfitte. L’ultima sfida diretta dal campano è stata Cagliari-Lazio dello scorso 16 dicembre 2019, quando la squadra di Inzaghi riuscì a rimontare il risultato con due gol nel recupero.