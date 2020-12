Genoa Lazio, Acerbi per contenere l’ex Pandev di Ballardini

Inzaghi ritrova Acerbi in vista del Genoa degli ex Pandev e Ballardini

Dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Milan prima della sosta, la Lazio tornerà in campo a Formello questa mattina. Ieri presso il quartier generale bianco celeste si sono rivisti Acerbi e Leiva. Il difensore dovrebbe tornare titolare al centro della difesa per arginare l’insidioso Goran pandev. A lui dovrebbe fare affidamento Davide Ballardini, che ai tempi della Lazio non poté contare sulle prestazioni dell’attaccante macedone. Inzaghi dovrebbe rispondere con Muriqi.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pandev, Destro. All. D. Ballardini.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile. All. S. Inzaghi.