Genoa, il Ballardini-quater comincia nel segno di Criscito

Il Genoa riparte da Mimmo Criscito. L’ormai storico capitano rossoblu è rientrato a pieno regime, sta ritrovando una buona forma fisica e nonostante non fosse stato preso in grande considerazione da Maran, pur con un solo allenamento sulle gambe è stato schierato dal nuovo tecnico Ballardini – alla quarta esperienza alla guida dei liguri – con lo Spezia per poi trasformare il rigore della decisiva vittoria. Il ruolo del capitano rossoblù sarà centrale: Criscito si candida alla titolarità fissa per guidare la squadra verso la salvezza con tutta la sua leadership. Due anni fa il suo gol nel recupero fu decisivo per battere la Lazio a Marassi, e il 3 gennaio il Genoa ripartirà proprio da lui.