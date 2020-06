Genoa, Behrami: «Qui per dimostrare che non sono finito»

Genoa, le parole dell’ex biancoceleste sul suo ritorno nei grifoni e sugli obiettivi che la squadra si è posta per il campionato

Valon Behrami ha deciso di tornare dove tutto inizio, a Genova nei rossoblu che per primi lo hanno introdotto nel campionato italiano. Ecco le sue parole ai microfoni di Genoa Channel.

«È stata per me un’occasione incredibile dopo sei mesi di difficoltà e scelte coraggiose: l’ho vissuta come un’occasione per dimostrare che non ero finito. Dopo questo lockdown la voglia di ripartire è tanta, siamo contenti che anche la situazione all’esterno si sia tranquillizzata un po. Ho voglia di riconquistare la fiducia miei compagni e di diventare per esperienza un perno a cui affidarsi nei momenti difficili, in campo e fuori».