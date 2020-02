Genoa, ammonito Sturaro contro il Bologna: salterà il match contro la Lazio

Genoa, Stefano Sturaro era entrato in diffida contro il Cagliari e ha rimediato l’ammonizione contro il Bologna. Salterà la Lazio

Guai per Davide Nicola: Stefano Sturaro salterà il match contro la Lazio, in programma il prossimo 23 febbraio alle ore 12:30 che si giocherà allo Stadio Ferraris. L’ex Juventus era entrato in diffida nella partita contro il Cagliari e ha rimediato l’ammonizione contro il Bologna. Il mister rossoblu quindi dovrà fare a meno del centrocampista contro i biancocelesti in una sfida tutta da gustare.