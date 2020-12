Il Genoa torna in campo per cominciare a preparare la sfida con la Lazio: i rossoblù si sono allenati in vista del match

Dopo la breve sosta natalizia, il Genoa è tornato oggi in campo. I rossoblù, agli ordini di Ballardini, hanno cominciato a preparare il prossimo impegno di campionato contro la Lazio.

La squadra ha svolto lavoro atletico e aerobico per riattivarsi. Test fisici, corsa e palestra in una doppia seduta per i genoani. Da domani partiranno le prove tattiche.