GdS, tampone positivo per Bastoni. Domenica ha sfidato la Lazio

Il difensore dell’Inter Bastoni positivo al tampone di martedì.

Il ritiro della nazionale italiana Under21 è foriero di brutte notizie. Il difensore nerazzurro Bastoni è risultato negativo al tampone della giornata di lunedì ma positivo a quello a cui è stato sottoposto nella giornata di martedì. Secondo quanto appreso dalla Gazzetta dello Sport il giocatore sarà sottoposto a nuovi controlli. Chiaro che qualora dovesse aver contratto il Coronavirus potrebbero esserci guai in vista anche per qualche calciatore della Lazio, che il difensore ex Parma ha sfidato per 90 minuti nella giornata di domenica.