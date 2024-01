Gautieri elogia Sarri: «E’ il migliore che ho avuto da giocatore, vi racconto di lui questo»

Gautieri, l’ex calciatore esprime il suo parere sul tecnico biancoceleste e racconta un aneddoto che lo riguarda

Intervenuto ai microfoni di Notizie.com, Gautieri esprime parole di elogio nei confronti di Sarri. Ecco cos’ha detto sul comandante della Lazio l’ex calciatore

SARRI – Un grande insegnante. Lavorava sempre sulla postura del corpo, su come mettersi in diagonale a seconda da dove arriva la palla. Ora lo vedo fare sempre meno, soprattutto nelle scuole calcio. Quando si subisce gol, si dà sempre la colpa all’ultima situazione, al difensore o al portiere. Bisogna vedere da dove parte l’azione. Ho avuto la fortuna di avere Sarri come tecnico, sembravamo dei manichini quando sbagliavamo. Lui fermava il gioco, ci prendeva e ci spostava, correggeva la postura del nostro corpo. Serve questo per tornare a essere un calcio importante