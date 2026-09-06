Gattuso sfida l’Udinese: numeri perfetti contro i friulani per il tecnico biancoceleste

Gattuso si prepara alla sfida contro l’Udinese: il dato ufficiale sugli ultimi sei precedenti senza sconfitte per l’ex CT azzurro

La Lazio si prepara alla sfida contro l’Udinese con una statistica favorevole dalla propria parte. Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, infatti, vanta un bilancio particolarmente positivo nei confronti della formazione friulana nei precedenti da allenatore.

L’attuale allenatore dei capitolini ha affrontato l’Udinese in sei occasioni complessive durante la sua carriera in panchina, riuscendo a mantenere una striscia ancora immacolata: quattro vittorie e due pareggi, senza mai incassare una sconfitta.

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Gattuso si conferma con Milan e Napoli

Un dato che può rappresentare un ulteriore elemento di fiducia per Gattuso, chiamato ora a confermare il proprio rendimento anche alla guida della squadra biancoceleste. La sfida contro i friulani arriva in un momento importante della stagione, con società capitolina intenzionata a proseguire il proprio percorso positivo in Serie A.

I primi incroci tra Gattuso e l’Udinese risalgono alla sua esperienza sulla panchina del Milan. In quel periodo il tecnico ha affrontato per tre volte la formazione friulana, ottenendo un successo e due pareggi.Un rendimento già positivo, migliorato ulteriormente durante la successiva parentesi alla guida del Napoli dove ha affrontato l’Udinese in tre occasioni, riuscendo a conquistare altrettante vittorie.

Gattuso alla ricerca di una nuova vittoria contro l’Udinese

Ora Gattuso ritrova l’Udinese da allenatore della Lazio, con l’obiettivo di mantenere intatta la propria serie positiva contro i bianconeri. La formazione biancoceleste punta infatti a dare continuità ai risultati ottenuti e a conquistare la terza vittoria consecutiva, un traguardo che permetterebbe alla squadra di consolidare il proprio avvio di stagione.

I precedenti sorridono al tecnico della Lazio, ma la sfida contro l’Udinese rappresenterà comunque un nuovo capitolo. I numeri del passato sono incoraggianti, ma sarà il campo a stabilire se Gattuso riuscirà a confermare il proprio feeling con i friulani anche nella nuova avventura sulla panchina biancoceleste.