Lazio, Gattuso promuove i nuovi acquisti e applaude la reazione del gruppo

Gennaro Gattuso analizza il momento della Lazio tra l’addio alla Coppa Italia e la voglia di riscatto. Cosa filtra

L’attesa per la terza giornata del campionato di Serie A 2026/27 regala spunti di grande interesse tattico in casa biancoceleste. Domani, lunedì 7 settembre alle ore 20:45, il rettangolo verde dello stadio Friuli farà da palcoscenico all’importante trasferta che vedrà la Lazio impegnata sul campo dell’Udinese. L’allenatore Gennaro Gattuso ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partenza per il Friuli, affrontando vari temi caldi legati al momento della squadra e focalizzandosi sul morale del gruppo.

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Il giudizio di Gennaro Gattuso sui nuovi acquisti della Lazio

Nel corso del suo intervento, il tecnico della Lazio ha voluto sottolineare l’impatto positivo dei volti nuovi arrivati nel corso della recente sessione di mercato. Commentando l’inserimento dei nuovi elementi, l’allenatore Gennaro Gattuso ha spiegato che il club ha accolto innesti carichi di entusiasmo e motivazione, capaci di integrarsi rapidamente con i calciatori che indossano questa maglia da anni e nutrono un profondo attaccamento ai colori sociali. La dirigenza osserva con soddisfazione questa amalgama immediata, ritenuta fondamentale per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

Il superamento della crisi e la reazione della Lazio secondo Gennaro Gattuso

Il timoniere della panchina capitolina si è poi soffermato sul difficile momento iniziale e sulla capacità di reazione mostrata dall’intero gruppo squadra. Analizzando quel passaggio a vuoto, l’allenatore ha evidenziato che la sbandata iniziale registrata in Coppa Italia ha rappresentato un colpo durissimo da digerire, ma la vera forza del collettivo si è manifestata proprio nella tempra dimostrata nel rialzare immediatamente la testa e ripartire. Ora la Lazio cerca la definitiva consacrazione sul campo per cancellare definitivamente il passato e regalare una grande prestazione ai propri tifosi.