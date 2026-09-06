Nessun rancore verso l’Inter. Frattesi ricorda i traguardi di Milano, ma ammette il finale amaro

Frattesi fa il punto sull’Inter: gioie indimenticabili a Milano, anche se l’addio ha lasciato l’amaro in bocca

Nella giornata di domani, lunedì 7 settembre alle ore 20:45, il rettangolo verde dello stadio Friuli farà da palcoscenico all’attesa trasferta che vedrà la Lazio impegnata sul campo dell’Udinese. Il centrocampista Davide Frattesi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida, affrontando diversi temi caldi e soffermandosi in particolare sul suo recente passato vissuto con i colori nerazzurri.

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Il pensiero di Davide Frattesi sul suo passato all’Inter e l’addio

Nel corso della sua intervista, il centrocampista della Lazio ha voluto chiarire definitivamente il suo rapporto con la società milanese e l’affetto per l’ambiente che ha lasciato nei mesi scorsi. Riguardo ai sentimenti provati verso la sua ex squadra, Davide Frattesi ha spiegato che non prova alcun rancore o spirito di rivalsa nei confronti dell’Inter. Il giocatore ha sottolineato che l’esperienza a Milano gli ha regalato emozioni straordinarie e traguardi indimenticabili che conserverà per sempre con sé, pur ammettendo che resta un pizzico di amaro in bocca per le modalità con cui si è conclusa l’avventura, senza però rinnegare minimamente le gioie condivise con il popolo nerazzurro.

Le ambizioni con la Lazio e lo sguardo rivolto a Udinese Lazio

Archiviato il capitolo legato al club meneghino, il ragazzo ha spostato immediatamente l’attenzione sugli obiettivi attuali e sulla cruciale trasferta friulana che attende la formazione capitolina. La dirigenza e lo staff tecnico si affidano alla qualità e alla determinazione del calciatore per guidare la mediana biancoceleste verso una prestazione di alto livello. La Lazio vuole dare una risposta importante sul campo per confermare le proprie ambizioni in campionato, e la concentrazione di Davide Frattesi è ora interamente rivolta alla sfida contro l’Udinese, un avversario storico che evoca ricordi dolcissimi e stimoli fortissimi per il centrocampista biancoceleste!