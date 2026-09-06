Gattuso cerca il tris in Serie A contro l’Udinese: l’ex CT insegue il record di Petkovic

Gattuso punta il terzo successo consecutivo dopo Bologna e Genoa! Il tecnico biancoceleste cerca di raggiungere il record

La Lazio di Gennaro Gattuso vuole continuare a correre dopo un avvio in quarta. Nonostante l’eliminazione a sorpresa in Coppa Italia contro il Mantova, il tecnico biancoceleste ha saputo reagire rapidamente, trovando due vittorie consecutive nelle prime giornate di campionato contro Bologna e Genoa.

Due risultati importanti che hanno permesso alla squadra di ritrovare fiducia e consapevolezza dopo il passo falso iniziale. Ora la formazione capitolina è chiamata a un nuovo esame: la trasferta contro l’Udinese al Bluenergy Stadium.

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Gattuso punta a battere l’Udinese per inseguire un traguardo speciale

Un appuntamento tutt’altro che semplice per la Lazio, che però vuole conquistare altri tre punti per arrivare con maggiore entusiasmo alla sfida della quarta giornata contro il Milan di Ruben Amorim, in programma allo Stadio Olimpico. Il possibile successo contro l’Udinese avrebbe un valore importante per il percorso della squadra di Gattuso che potrebbe trovarsi a pieni punti contro una delle pretendenti per le zone apicali della classifica.

La Lazio non conquista una vittoria a Udine in questo contesto da diversi anni e il confronto con i friulani rappresenta quindi una prova significativa. Il tecnico calabrese sa che per costruire qualcosa di importante servono risultati, ma anche prestazioni convincenti.

Gattuso sulle orme di Petkovic: il precedente del 2012

Il possibile tris di vittorie consecutive permetterebbe a Gattuso di avvicinare un risultato che alla Lazio manca da tempo. Era infatti il 2012, con Vladimir Petkovic in panchina, l’ultima volta in cui i biancocelesti riuscirono a iniziare il campionato con tre successi nelle prime tre giornate. La squadra di Gattuso ha già dimostrato carattere dopo la delusione della Coppa Italia, ma ora serve confermare i progressi anche lontano dall’Olimpico.

Il tecnico punta quindi a costruire passo dopo passo il futuro della Lazio, aggiungendo un altro tassello attraverso una vittoria che potrebbe avere un peso importante sia in classifica sia sotto il profilo della mentalità.