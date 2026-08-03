Bisignani invita Gattuso: «Accetti le mail dei tifosi, un gesto di rispetto verso chi protesta»

Luigi Bisignani ha scritto una lettera all’indirizzo del tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso. Le sue parole

Tensione e passione continuano a intrecciarsi nell’ambiente biancoceleste. Sulle colonne de Il Tempo, Luigi Bisignani ha firmato una toccante lettera aperta indirizzata direttamente al tecnico Gennaro Gattuso, invitandolo nella redazione romana di Piazza Colonna per farsi consegnare le migliaia di testimonianze d’affetto inviate dai sostenitori capitolini. Un gesto simbolico volto a creare un ponte tra il campo e la piazza, in un momento di forte contestazione contro la gestione societaria e la guida del presidente Claudio Lotito.

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Il retroscena e l’invito a Gattuso

Come raccontato dal quotidiano, il tentativo del direttore Daniele Capezzone di recapitare il materiale a Formello tramite il responsabile della comunicazione Floridi è tramontato di fronte al silenzio dei vertici. Nel testo firmato da Luigi Bisignani, che riprende anche le osservazioni del giornalista Luigi Salomone, si legge:

«La sua passione è forse l’unica cosa buona che, in questo momento, vediamo attorno alla nostra Lazio. Abbiamo apprezzato le sue parole di comprensione verso i tifosi e la contestazione. Lei ha parlato della necessità di ricreare un clima familiare attorno alla squadra, coinvolgendo anche chi oggi ha scelto di non andare allo stadio».

L’autore si sofferma poi sull’episodio della prima conferenza stampa sovrapposta agli Stati Generali della Lazialità al Teatro Manzoni, prima di lanciare la proposta al mister:

«D’intesa con il direttore Daniele Capezzone, vorrei rivolgerle un invito: venga in redazione a farsi consegnare almeno lei il grande scatolone che raccoglie le migliaia di mail che mi sono arrivate dai tifosi della Lazio. Dentro ci sono storie di nonni, padri e figli. Trasferte, sacrifici, domeniche allo stadio e una fede tramandata come si tramandano le cose importanti».

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La risposta attesa da Gennaro Gattuso in un clima di protesta

L’iniziativa de Il Tempo punta a evidenziare la matrice della protesta, definita dagli autori una pura manifestazione d’amore per i colori sociali e non un atto di disprezzo. Bisignani ha così concluso la sua missiva verso la guida tecnica biancoceleste:

«Non le chiediamo di schierarsi. Le chiediamo un gesto di rispetto verso una tifoseria che protesta proprio perché quei colori continua ad amarli. Ci auguriamo che accetti il nostro invito, nel giorno e nell’ora che preferirà. La sua storia ci ha consegnato l’immagine di un uomo che non ha paura, che ci mette la faccia e tiene la schiena dritta. Per questo abbiamo pensato a Lei. Non ci deluda magari con un suo atto autonomo di coraggio».