Romagnoli Atalanta, c’è stato un sondaggio della Dea per il difensore

Romagnoli Atalanta, nei giorni scorsi c’è stato un sondaggio dei nerazzurri per il difensore della Lazio

Le grandi manovre per le retroguardie della Serie A vivono ore di fermento assoluto. Dopo un venerdì particolarmente intenso sul fronte dei difensori centrali, l’attenzione degli addetti ai lavori resta puntata sui profili di Cristian Romero e Federico Gatti, figure sempre caldissime negli incroci di mercato. Tuttavia, come svelato da Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo X, tra i tavoli delle trattative si sta sviluppando una trama ancora più intrigante: oltre ai contatti avviati con Jean-Clair Todibo, la società guidata dalla famiglia Percassi avrebbe effettuato nei giorni scorsi un sondaggio concreto per il centrale della Lazio, Alessio Romagnoli.

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Il futuro incerto e la situazione di Alessio Romagnoli alla Lazio

L’inserimento della Dea accende inevitabilmente i riflettori sulla posizione del difensore all’interno dell’ambiente biancoceleste. Nonostante l’importanza tattica e la leadership dimostrata sul terreno di gioco, resta del tutto da valutare la reale permanenza dell’ex Milan nella Capitale per la prossima stagione. L’eventuale partenza del centrale rappresenterebbe uno snodo cruciale nel progetto tecnico capitolino. Tra sirene esterne e riflessioni interne alla dirigenza laziale, le garanzie sul suo futuro a Roma non sono più assolute, con il giocatore che valuta attentamente le prospettive di un progetto ambizioso come quello bergamasco.