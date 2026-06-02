Gattuso chiamato al rilancio: quattro giocatori sotto la lente di Fabiani

Lazio, il rilancio di Gennaro Gattuso riparte da quattro giocatori: Gigot, Dele-Bashiru, Przyborek e Ratkov nel mirino del tecnico

La Lazio si prepara a una stagione di rilanci e valorizzazioni sotto la guida di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il direttore sportivo Fabiani ha indicato quattro giocatori su cui il tecnico dovrà puntare per far crescere la squadra e gestire al meglio il mercato estivo.

Il primo di questi è Gigot, difensore centrale francese, è una vecchia conoscenza di Gattuso, che lo aveva allenato al Marsiglia, dove aveva conquistato ampio spazio con oltre 20 presenze. La scorsa stagione, complici gli infortuni, non ha potuto esprimersi appieno. La Lazio valuta la possibilità di rinnovare il contratto del giocatore, spalmando l’ingaggio da 2 milioni percepito, e affidandosi a Gattuso per ritrovare continuità e rendimento.

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Lazio, il possibile rilancio di Gattuso: centrocampo e attacco da monitorare

Tra i centrocampisti, Dele-Bashiru rientra nelle richieste di rilancio del DS. Il giovane centrocampista, reduce da 28 presenze, 2 gol e 1 assist, non ha ancora trovato continuità né sotto Baroni né sotto Sarri, ma Fabiani è convinto del suo potenziale e punta a farlo crescere sotto la guida del nuovo tecnico.

Il polacco Przyborek, arrivato a gennaio e impiegato solo 10 minuti contro il Pisa, resta un oggetto misterioso. La prossima stagione sarà cruciale per dargli più spazio e permettere a Gattuso di valutarne le reali potenzialità. Infine, Ratkov, ex Salisburgo e tra i più criticati dai tifosi e da Sarri, dovrà essere rilanciato come sostituto di Castellanos. Pagato 13 milioni, l’attaccante avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore e conquistare maggiore fiducia nel progetto tecnico.

Per Gattuso rivitalizzare i giocatori sarà un obiettivo primario

Il compito di Gattuso sarà dunque quello di gestire al meglio la rosa, valorizzando i giocatori indicati da Fabiani e preparando una squadra competitiva per la prossima stagione. Il mercato estivo della Lazio passerà anche da questo rilancio mirato, fondamentale per bilanciare investimenti e performance.