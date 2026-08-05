Gattuso: «Questi ragazzi hanno fame e voglia di lavorare! L’obiettivo è proporre gioco»

Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel post gara dell’amichevole vinta contro l’Ostiamare. Le dichiarazioni

Altra vittoria per la Lazio oggi pomeriggio a Formello contro l’Ostiamare, decisa dalle doppiette di Ratkov e Zaccagni per il 4-0 finale. Nel post gara, il tecnico biancoceleste Rino Gattuso ha analizzato ai microfoni di Lazio Style Channel la prova della squadra, soffermandosi anche su tanto altro. Vi riportiamo le sue dichiarazioni:

Margini di crescita e spirito di squadra – «C’è sempre spazio per progredire. Dopo una seduta particolarmente intensa ieri e la sessione di stamattina, siamo davvero soddisfatti dell’atteggiamento mostrato, un fattore ben visibile anche durante queste partite. Dobbiamo perfezionare diversi dettagli, specialmente la gestione della fase di non possesso, ma la determinazione non manca ed è la base fondamentale su cui costruire».

PRESTAZIONE – «Rispetto alla gara contro l’Ascoli abbiamo fatto un passo indietro, soprattutto in un primo tempo opaco. Si tratta però di un calo fisiologico: schierare elementi che hanno poco minutaggio condiviso comporta inevitabilmente qualche difficoltà. Proprio per questo motivo desidero sottolineare il valore della loro tenacia e del rifiuto di arrendersi. Siamo convinti di essere sulla traiettoria corretta».

MENTALITA’ E APPROCCIO – «Sto approfondendo la conoscenza di questi ragazzi e riscontro in loro una grande fame e un’ottima disposizione al lavoro. Non dobbiamo assolutamente crearci giustificazioni, che si tratti dell’assenza dei nostri sostenitori dagli spalti o delle condizioni non perfette del terreno di gioco. Fin dal mio arrivo sono stato chiaro: serve indossare l’elmetto e spingere al massimo. L’obiettivo è proporre un gioco aggressivo e basato sulla pressione costante».

GIOVANI – «Oggi abbiamo concesso un minutaggio importante, circa 75 minuti, a chi era stato impiegato meno ad Ascoli. I nostri giovani possiedono qualità e sanno interpretare il gioco: il nostro compito è integrarli gradualmente e nelle migliori condizioni possibili all’interno del sistema tattico. È naturale che debbano commettere errori per maturare. Siamo estremamente felici della loro crescita e del contributo fornito dall’intero gruppo».

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