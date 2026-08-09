Gattuso: «Ci sono margini di miglioramento! Soddisfatto della mentalità. Difesa a tre? È un’opzione praticabile»

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha analizzato la prestazione della squadra contro il Frosinone. Le dichiarazioni

Nel post gara dell’amichevole contro il Frosinone, vinta dalla Lazio per 1-2 grazie a una doppietta di Zaccagni, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha analizzato la performance dei suoi ragazzi ai microfoni di Lazio Style Channel. Diverse le tematiche affrontate dall’allenatore calabrese:

PRESTAZIONE – «Il nostro obiettivo è sempre la vittoria. Certo, senza la pressione delle partite, fare l’allenatore sarebbe un mestiere idilliaco. Siamo soddisfatti del risultato, anche se ci sono margini di miglioramento. Il Frosinone ha un ritmo molto alto e siamo stati bravi a tenere il loro passo. Dovevamo essere più incisivi negli ultimi 25 metri».

LAVORO SQUADRA – «Sono davvero contento del lavoro che la squadra svolge durante gli allenamenti. Partiamo dalle cose buone per lavorare sui dettagli e dobbiamo essere più precisi ed efficaci nelle giocate. Abbiamo cambiato molto rispetto al passato; Sarri è un maestro, ma la nostra è un’interpretazione diversa. Ci vorrà del tempo per assimilare tutto, ma sono soddisfatto della mentalità che mostriamo in campo. Questi ragazzi lavorano sodo. Puntiamo a fare qualcosa di diverso, ma la coperta è corta».

ATTEGGIAMENTO – «Cerchiamo soluzioni anche complesse. Se eseguiamo bene le nostre giocate possiamo portare cinque o sei uomini sulla trequarti avversaria. Dobbiamo correre dei rischi e questo lo sappiamo bene. La reazione dopo il gol subito non è stata casuale. Zaccagni, l’anno scorso, in una situazione del genere si sarebbe fatto espellere, mentre oggi voglio che sia proprio questo l’atteggiamento di tutta la squadra».

PROSPETTIVE – «Dobbiamo essere bravi a gestire queste situazioni. La squadra risponde bene fisicamente, ha gamba. Dobbiamo ancora smaltire i carichi di lavoro, ma se vogliamo giocare con questo stile, dobbiamo tenere ritmi alti, altrimenti rischiamo di subire il gioco avversario. Questa è la strada da seguire, non possiamo rallentare».

DIFESA A 3 – «È un’opzione praticabile, dipende anche dagli avversari. Dobbiamo essere pronti a tutto e non escludiamo l’uso di questo modulo in futuro».

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