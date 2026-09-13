Lucchesi su Gattuso: «Sin qui grande inizio di stagione! L’ambiente biancoceleste è in fibrillazione»

Fabrizio Lucchesi ha elogiato il buon avvio in campionato della Lazio di Gattuso, reduce dal pareggio dell’Olimpico contro il Milan

La quarta giornata di Serie A continua a regalare spunti e dibattiti accesi tra addetti ai lavori e tifosi. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il noto dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi si è espresso sulle dinamiche del torneo, soffermandosi in particolare sullo scoppiettante 2-2 maturato nel big match tra Lazio e Milan.

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L’elogio di Lucchesi al lavoro di Gattuso

Analizzando il percorso della formazione capitolina, Lucchesi si è detto particolarmente colpito dal lavoro svolto finora dal tecnico calabrese: «Gattuso? L’ambiente Lazio è in fibrillazione, sono contento per lui perché ha fatto fin qui un grande inizio di campionato». Un’attestazione di stima importante verso l’operato dell’allenatore.

La sfida tra la Lazio di Gattuso e il Milan di Amorim

Il pareggio per 2-2 contro la compagine guidata dal tecnico Rúben Amorim ha confermato il carattere e la qualità del gruppo biancoceleste. Nonostante un avvio di stagione ricco di pressioni, la squadra di Gattuso ha dimostrato grande tenuta mentale e un’identità tattica precisa, capace di far fronte alla forza dell’organico rossonero in una sfida ricca di capovolgimenti di fronte.