Gattuso nel pre partita: «Dispiace vedere lo stadio vuoto! Ringraziamo i nuovi arrivati»

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 2a giornata contro il Genoa di De Rossi. Le dichiarazioni

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 2a giornata di Serie A 2026/27 contro il Genoa. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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GARA ODIERNA – «Quella di oggi è un’altra sfida molto importante. Siamo consapevoli di aver commesso un errore nella partita contro il Mantova, una battuta d’arresto che non ci aspettavamo e che ci ha fatto male. Dispiace vedere l’atmosfera dello stadio, ma dobbiamo concentrarci sul lavoro e ritrovare la giusta mentalità. Quando arrivano le vittorie tutto diventa più semplice: dobbiamo trovare continuità».

GENOA – «Mi aspetto un Genoa molto simile a quello visto contro il Napoli: una squadra organizzata, preparata bene e con idee chiare. Dovremo essere pronti a una partita fisica, intensa, in cui servirà saper soffrire e battagliare sia quando avremo la palla sia quando dovremo difenderci. Loro verranno ad aggredirci e noi dovremo rispondere con personalità, energia e coraggio. Sarà una gara sicuramente combattuta e aperta».

PINAMONTI – «Bisogna riconoscere il grande lavoro fatto dalla società e ringraziare i nuovi arrivati. Solo qualche settimana fa sembrava difficile immaginare una situazione del genere, invece sono stati compiuti degli sforzi importanti. I giocatori che sono arrivati hanno sposato il progetto con convinzione e ora toccherà a noi metterli nelle migliori condizioni per esprimersi».

DE ROSSI – «Ha sempre dimostrato grande competenza quando parla di calcio, con idee moderne e una visione molto lucida. Non sono sorpreso dal suo percorso, perché già quando era un calciatore si percepiva che aveva una grande intelligenza e un modo particolare di leggere il gioco».