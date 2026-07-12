Gattuso sui tifosi: «Se non ci fosse stato questo clima non sarei venuto alla Lazio, per me è una sfida!»

Gennaro Gattuso nel corso della conferenza stampa di ieri ha parlato tra le altre cose del calciomercato e della contestazione della tifoseria

Gennaro Gattuso si è presentato nel corso della serata di ieri, nella quale si è svolta la sua prima conferenza stampa della sua nuova esperienza alla Lazio. Tra le prime dichiarazioni biancocelesti spiccano quelle relative al mercato da fare e al clima che si respira data la contestazione della tifoseria. Le sue parole:

SFIDA AMBIENTE – «Io sono stato vicino più di una volta alla Lazio. Non penso che se non ci fossero state queste condizioni non sarei venuto. È una sfida, so come ragiono e come voglio fare calcio. Ho contemplato tutto, so tutto, so dei nostri problemi e spero di riuscire a fare le mie cose. Dopo il lavoro speriamo di riuscire a fare le robe. L’obiettivo è creare un clima familiare tra tutti, chi viene allo stadio e chi no. Anche avere una squadra che diverte la gente. Questo è quello che voglio, se si fanno determinate cose e se mi fate fare allora vengo con l’elmetto. Le parole che mi hanno detto sino ad oggi hanno riscontrato le mie attese ora vedremo le difficoltà e dove arriveremo».

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MERCATO – «Noi dobbiamo capire che vogliamo fare, avere una linea che rompe, linea più alta di quella di Maurizio, per me grandissimo allenatore, ma con il quale farei cose diverse. Senza Gila ci serve un sostituto ma ho chiesto un po’ di pazienza che devo capire chi ho in casa e valorizzarlo visto che non abbiamo molti soldi visto che possiamo sbagliare il meno possibile».