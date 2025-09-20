Gasperini scalda per il derby: «Affronteremo la gara con la giusta determinazione. Sugli infortuni...» - Lazio News 24

Gasperini alla vigilia del derby: «Una sfida che alza la tensione. La Lazio? Mi preoccupa»

Dopo la sconfitta casalinga contro il Torino, la Roma è chiamata a reagire in una delle partite più importanti della stagione: il derby della Capitale contro la Lazio. Il fischio d’inizio è fissato per domani alle 12:30 e, alla vigilia del match, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi, tra infortuni, rivalità cittadine e il confronto con Maurizio Sarri.

Situazione infortuni: dubbi su Wesley e Hermoso

Il tecnico ha aperto la conferenza aggiornando sulle condizioni di alcuni giocatori. «Wesley ha avuto una ricaduta di gastroenterite. Sembrava in ripresa, ma la situazione è peggiorata. Vedremo nelle prossime 24 ore. Hermoso lo proviamo oggi, ma le indicazioni non sono particolarmente positive. C’è ancora un po’ di fiducia.»

Il derby: una partita unica

Parlando del derby, Gasperini ha sottolineato l’atmosfera speciale che lo circonda. «È una gara famosa in tutto il mondo per il pubblico, i colori e le coreografie. Non è una partita come le altre: la rivalità cittadina la rende diversa, intensa, molto più sentita rispetto a qualsiasi altra sfida, indipendentemente dalla classifica.»

L’avversario: rispetto per la Lazio

«È una squadra solida, con un allenatore che ha fatto bene ovunque. Non ha fatto mercato, ma ha mantenuto l’ossatura dello scorso anno, togliendo forse gli ultimi due mesi, era una delle squadre più convincenti. Mi preoccupa, lo dico chiaramente. Ha qualità individuali e un’identità di squadra ben definita.»

Gasperini: «Con Sarri sfide da una vita»

Il tecnico giallorosso ha ricordato anche le tante sfide con Maurizio Sarri nel corso degli anni. «Ci affrontiamo dai tempi della Serie C. Io al Crotone, lui all’Arezzo. Poi in B, credo fosse al Pescara. Abbiamo percorsi simili: partiti dal basso, costruiti nel tempo. Ritrovarci oggi in un derby di Roma è il frutto del lavoro e dell’esperienza.»

Il presente e la sfida personale

«Non voglio guardare al passato. Sono qui per affrontare una nuova sfida, con una squadra diversa, in un contesto diverso. Probabilmente dovrò uscire dalla mia zona di comfort, ma anche questo è stimolante. Voglio costruire una Roma propositiva, che cerchi il risultato attraverso il gioco.»

Su Pellegrini e la squadra

Infine, un pensiero su Lorenzo Pellegrini: «Giocare con la Roma è sempre speciale. Se chiedessi a chiunque dei miei ragazzi di scendere in campo domani, sarebbero tutti pronti.»