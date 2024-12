Gasperini a Dazn: «Avessimo fatto gol prima magari l’avremmo ribaltata. Primo tempo? Ecco che cosa abbiamo sbagliato»

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così dopo il match contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni a Dazn

Gian Piero Gasperini ha parlato così a Dazn dopo Lazio Atalanta. Le dichiarazioni dopo il pari con la squadra biancoceleste.

MESSAGGIO AL CAMPIONATO – «Le occasioni più importanti le abbiamo avute nella ripresa. Avessimo fatto qualche gol prima magari avremmo avuto l’opportunità anche di ribaltarla. La Lazio aveva strameritato nella parte iniziale fino al gol. Complimenti a tutti i giocatori, è venuta fuori una partita di livello. Un tempo per uno».

COSA NON GLI E’ PIACIUTO – «Nel primo tempo non riuscivamo a contenere la loro spinta, facevamo fatica a recuperare palla. Sul gol loro sono più reattivi di noi su una palla a centrocampo. Parivano molto forte. Ci abbiamo messo un po’ a trovare le misure, ci impedivano di giocare. Anche per demerito nostro giocavamo lentamente. Abbiamo sofferto nel primo tempo per lunghi tratti. Poi nel secondo tempo ottima gara».

SODDISFATTO DEL 2024 – «E’ stata la stagione migliore nella storia dell’Atalanta. Ma questo lo rinnoviamo tutti gli anni, speriamo di farlo nel 2025. Vorrebbe dire aver fatto qualcosa di superiore. Non sarà facile, quello che ci soddisfa è riuscire a raddrizzare partite come stasera. E’ un segnale di una squadra che quanto ritrova il suo gioco, le sue traiettorie fa comunque bene in una partita nata male».

VOTO AL 2024 – «Il mio voto è il massimo. 10, 100, 100 e lode, 110 e lode… Una laurea quella che abbiamo ottenuto quest’anno. Ma cercheremo di fare il master, di fare altri corsi per migliorarci. E’ evidente anche per il numero di punti e il numero di gol. Ci manca ancora una partita nel girone d’andata. Tante vittorie, tanti punti, qualcosa di formidabile. Ma non usiamo la parola irripetibile, cercheremo di renderla ripetibile in un modo soddisfacente».