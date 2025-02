Gasperini ne è sicuro: «Il Var a chiamata? Rallenterebbe solo il gioco ma è chiaro che lo strumento va modificato in meglio»

Gasperini, il tecnico bergamasco ha tenuto la consueta conferenza stampa pre Champions dove ha parlato dello strumento tecnologico

In occasione della conferenza stampa di vigilia con il Bruges, Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando tra i temi anche del Var, e a riguardo ha espresso queste sue considerazioni

VAR – Mi sono già esposto tante volte e sono contro questa soluzione perché rallenterebbe ancora di più il gioco. Poi si costringerebbe ad avere regie in panchina, aumentando le polemiche. Ci sono tre persone al VAR e quattro arbitri: 7 persone mi sembrano tantissime, se ci mettiamo anche noi sarebbe complicatissimo. Si porterebbe il calcio a essere qualcosa che non mi piace

STRUMENTO VA CHIARITO – Sono d’accordo, difficilmente si può arrivare a qualcosa di uniforme ma si può fare meglio e si può essere più chiari. La cosa che va cambiata è sui contatti di gioco, le simulazioni devono essere combattute e spero che ci possa essere una crociata, perché ammazzano il calcio. Abbiamo giocato spesso di sabato e la domenica riesco a vedere alcune partite. Questo è diventato un altro sport e spero che la tecnologia possa chiarire e dare risposte. Diventa un calcio bruttissimo da vedere se si toglie il contatto, già abbiamo tolto il contrasto. Togliere il contatto è un delitto, così il calcio diventa non bello per noi e per i tifosi