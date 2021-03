Gasperini: «Ci giochiamo tutto. Lotteremo con la Lazio per l’Europa»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore a fine gara

«La squadra esce da questa partita rinforzata e con la giusta dose di rabbia per il risultato. Stiamo giocando con i migliori del campionato. Ci giochiamo tutto in pochi punti. Ci manca uno scalino, che non è facile da fare. Non abbiamo quasi mai vinto con Inter e Juve. Stiamo parlando di due squadroni. Se dobbiamo battere l’Inter e il Real Madrid, o la Juve in finale, è un altro pianeta. Dobbiamo battagliare con Juve, Milan, Lazio, Roma e Napoli per l’Europa».