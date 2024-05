Gasperini, MESSAGGIO a Tudor: «Difesa a tre? Una volta si diceva questa assurdità!»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha mandato un velato messaggio a Tudor sulla difesa a tre dopo la vittoria dell’Europa League

Intervenuto a Sky dopo la vittoria dell’Europa League con la sua Atalanta, Gasperini ha parlato della difesa a tre mandando un messaggio anche a Tudor, tecnico della Lazio:

PAROLE – «Una decina di anni fa c’era una diceria per la quale chi giocava a tre non poteva vincere. Piano piano è cambiato tutto. Negli anni ’90 il calcio olandese era uno dei pochissimi che giocava a tre, il resto è un mix di mentalità italiana anche. In Italia ricordo il Mondiale del 1982, quando un giocatore importante giocava di schiena faceva fatica e questo valeva anche per Maradona e Zico. Il mio adattamento è stato: invece di correre laterale, correvi in avanti. Poi mi hanno etichettato come allenatore che gioca uno contro uno, ma l’ho sempre fatto nella mia carriera. È chiaro che con l’Atalanta in Europa ho avuto più visibilità e attestati dei miei colleghi. Klopp e Guardiola giocano così, ma non solo: il Chelsea di Tuchel giocava a 3 e dopo averci affrontati con il PSG lui mi fece tanti complimenti. Anche Xabi Alonso e il Real giocano così. Mi sono preso qualche critica in questi anni, ma comunque il gioco è valso la candela. Non conta il modulo, ma come lo interpreti».