Gian Piero Gasperini fissa gli obiettivi della sua Atalanta: non pensa allo scudetto il tecnico della Dea. Le sue parole

In conferenza stampa pre Crotone, Gian Piero Gasperini fissa gli obiettivi dell’Atalanta: il tecnico pensa alla Lazio, Roma, Napoli e non all’Inter prima in classifica.

«La cosa evidente è che nel medio periodo ci siamo, riusciamo ad essere competitivi. Inter? Non pensiamo a vincere lo scudetto, ma pensiamo a Roma, Napoli, Lazio, alle squadre attaccate a noi».