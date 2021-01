Gasperini: «Atalanta e Lazio due realtà, loro sempre protagonisti»

Le parole di Gasperini a RaiSport alla vigilia di Atalanta Lazio di Coppa Italia

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato a RaiSport alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia con la Lazio. Ecco le sue parole.

«Ora doppia sfida contro la Lazio. Se temo di più i ragazzi di Inzaghi in gara secca in Coppa Italia o in Campionato? Li temo in tutte e due le competizioni. La Lazio in questi anni è stata sempre protagonista. Una squadra che è partita anche con ambizioni e gioca la Champions. Noi cerchiamo di stare dentro a tutte le competizioni. La partita di domani è la prima di due molto ravvicinate, c’è un po’ di curiosità anche per quello. Tutti quanti puntiamo al massimo.

Se Atalanta-Lazio in Coppa Italia implica voglia di rivalsa dopo la finale persa? Sì, però sono due due squadre che in questi anni sono state protagoniste sempre, in Coppa Italia, in Campionato, anche in Europa. Sono entrambe una realtà del nostro campionato. Io credo che la Coppa Italia sia importante ma è importante anche il campionato. Quindi l’attenzione sarà massima per tutte e due le partite.

Papu Gomez al Siviglia? Lui ha dato tantissimo all’Atalanta: ci ha aiutato veramente a crescere. Credo che adesso la squadra sia nelle condizioni di camminare anche con le proprie gambe e anche si poter continuare a crescere. A lui non posso che augurare il meglio. Va in una squadra molto forte che gioca la Champions. È un bel palcoscenico per lui, sarà una grande esperienza. Gli auguro il meglio».