Gaspar Lazio, prima offerta biancoceleste al Lecce! I dettagli della formula

Gaspar Lazio, il club biancoceleste ha avanzato una proposta al Lecce per il difensore: ecco i dettagli della formula

Il calciomercato della Lazio vive ore di frenetica attività nel tentativo di blindare la difesa. L’ultimo obiettivo finito nel mirino della dirigenza biancoceleste è Kialonda Gaspar, colonna portante della retroguardia del Lecce. Tuttavia, la trattativa ha subito una brusca frenata iniziale. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso il suo profilo ufficiale su X, il primo assalto dei capitolini è stato respinto con decisione dalla società salentina.

La prima offerta della Lazio per Gaspar

La strategia della Lazio per arrivare al difensore angolano prevedeva una formula prudente: un prestito con diritto di riscatto (opzione d’acquisto). Questa proposta avrebbe permesso a Maurizio Sarri di testare l’impatto del centrale classe 1997 in una piazza esigente prima di procedere all’investimento definitivo.

Questa modalità non ha convinto il Lecce. La società pugliese, consapevole del valore del proprio tesserato — che in questa stagione ha mostrato una solidità fisica e aerea impressionante (dall’alto dei suoi 193 cm) — non ha intenzione di privarsi di un titolare inamovibile senza la garanzia di un incasso immediato e certo.

Il muro del Lecce e la richiesta di un accordo definitivo

La risposta del club giallorosso è stata categorica. Per lasciar partire Kialonda Gaspar, il Lecce chiede un trasferimento a titolo definitivo o, quantomeno, un obbligo di riscatto che garantisca l’addio certo del calciatore a cifre prestabilite. Il difensore, reduce da prestazioni convincenti anche in Coppa d’Africa, è considerato un asset fondamentale per la salvezza e la società non vuole correre il rischio di perderlo “a metà”.

Le indiscrezioni di Nicolò Schira evidenziano come la distanza tra domanda e offerta non sia solo economica, ma soprattutto formale. Se il club biancoceleste vorrà davvero regalare a Sarri il gigante angolano, dovrà presentarsi al tavolo delle trattative con una proposta più concreta, abbandonando l’idea del prestito con semplice opzione.

