Motta Lazio, è fatta per il portiere della Reggiana! I dettagli

Motta Lazio, è fatta per il portiere della Reggiana: prenderà il posto di Mandas vicino alla Premier League. Ecco i dettagli

Il mercato della Lazio si muove con la precisione di un orologio svizzero, innescando un incastro perfetto tra pali e bilanci. Nelle ultime ore, la società biancoceleste ha definito l’arrivo di un nuovo guardiano per la propria porta: si tratta di Edoardo Motta, talentuoso estremo difensore della Reggiana. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo profilo X, l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e segna un cambio della guardia fondamentale nelle gerarchie di Formello.

Motta alla Lazio: un colpo di prospettiva

L’acquisto di Edoardo Motta rappresenta una scelta strategica mirata al futuro. Il portiere classe 2005, che si è messo in luce in Serie B con la maglia della Reggiana, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale, tanto da essere già nel giro delle nazionali giovanili azzurre. L’accordo è stato raggiunto rapidamente tra i due club.

L’addio di Mandas e il passaggio di testimone a Motta

L’arrivo del nuovo portiere è strettamente collegato alla partenza di Christos Mandas. Il portiere greco, che tanto bene aveva fatto sostituendo Provedel nella passata stagione, è ormai diretto verso la Premier League. Il Bournemouth ha infatti affondato il colpo con un’offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

