Gaspar Lazio, Fabiani pensa al difensore del Lecce: ecco cosa filtra

Gaspar Lazio, il direttore sportivo dei biancocelesti sta vagliando vari profili per rimpiazzare Alessio Romagnoli. Tutte le novità dalla Capitale

Il calciomercato della Lazio entra in una fase delicata e potenzialmente decisiva per il futuro della difesa biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio sembra pronta a salutare Alessio Romagnoli, la situazione è seguita direttamente dal direttore sportivo Angelo Fabiani, impegnato nel valutare diversi profili compatibili con le esigenze tecniche e finanziarie del club.

Tra i nomi monitorati con attenzione spunta quello di Esmevanio Kialonda Gaspar, difensore centrale angolano di proprietà del Lecce.

Gaspar Lazio, il centrale nel mirino: identikit del difensore

Tra i profili seguiti, Esmevanio Kialonda Gaspar rappresenta una candidatura concreta. Il centrale del Lecce, alto, fisico e dotato di buona aggressività difensiva, si è distinto per una certa continuità. Classe ’97, Gaspar ha maturato esperienza nel campionato italiano, dimostrando capacità nel gioco aereo e attenzione in fase di marcatura.

Calciomercato Lazio, le prossime mosse di Fabiani

Il calciomercato della Lazio è dunque destinato a entrare nel vivo nelle prossime settimane. Molto dipenderà dall’evoluzione della situazione legata a Romagnoli e dalle richieste economiche del Lecce per Gaspar.

La società biancoceleste valuta con attenzione ogni dettaglio, consapevole che la scelta del nuovo centrale difensivo sarà cruciale per mantenere equilibrio e solidità nella seconda parte di stagione.

