Gasbarri su Milinkovic: «A 28 anni rischia di buttare una carriera andando in Arabia»

Intervistato da TMW Gasbarri rilascia alcune dichiarazioni riguardo il possibile e imminente approdo di Milinkovic in Arabia, ecco le sue dichiarazioni

MILINKOVIC – A me questa notizia è arrivata ieri e non ci volevo credere. Facendo le mie verifiche so che l’affare è in chiusura e mi dicono che si può chiudere entro stasera. Da tifoso laziale sono contento perché non vedremo Milinkovic-Savic con un’altra maglia. Da amante del calcio, invece, dispiace perché a 28 anni è una carriera buttata. Sono tantissimi soldi visto che sono 30 milioni l’anno. Per la Lazio è un’operazione clamorosa perché con questa entrata può chiudere