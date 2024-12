Garzya: «Sconfitta contro l’Inter? Un incidente di percorso. Ecco cosa ne penso»

Luigi Garzya, ex calciatore di Serie A, ha parlato così della pesante sconfitta della Lazio contro l’Inter di Simone Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di TMW, Luigi Garzya ha parlato così della sconfitta della Lazio contro l’Inter:

PAROLE – «Contraccolpo? Secondo me no. Comunque hai perso contro l’Inter, il contraccolpo lo avrebbe avuto se avesse perso contro un’altra. O perdi o 2-0 o 6-0 cambia poco. Durante un cammino ci sta di prendere una batosta. L’hai presa con l’Inter e può starci. Non credo che possa avere un trauma, perché è una squadra tosta, quadrata. È stato un incidente di percorso».