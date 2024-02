Garlando: «Lazio e Inter sono tra le squadre più organizzate in circolazione. L’educazione di Sarri…». Le parole del giornalista

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha parlato del campionato e della Lazio di Sarri. Queste le sue parole.

PAROLE– «La Lazio e Inter sono tra le squadre più organizzate in circolazione, grazie alla lunga permanenza dei due tecnici che hanno educato negli anni spirito, linee di gioco e soluzioni codificate. È stato proprio grazie alla perfetta organizzazione che la Lazio ha potuto incartare un Bayern assolutamente superiore per valori tecnici, anche se in difficoltà. L’educazione di Sarri, in realtà, fin dalla prima ora era diretta a possesso e aggressione, ma con saggio realismo, il tecnico ha speso l’organizzazione in chiave soprattutto difensiva, gestendo perfettamente spazi e distanze, senza vergognarsi del 39,3% di possesso ».