Garbo: «Ecco qual è il limite di Inzaghi. Fonseca? Lo preferisco»

Le parole di Daniele Garbo a TMW Radio, che mette a confronto i tecnici di Lazio e Roma, Inzaghi e Fonseca, con rispettivi pregi e difetti

Il giornalista Mediaset Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, confrontando l’operato e i risultati dei due tecnici Simone Inzaghi e Paulo Fonseca.

Queste le sue parole: «Inzaghi o Fonseca? Preferisco il secondo. Con l’organico che ha sta facendo molto bene e può lottare per la qualificazione in Champions. Credo sia più duttile del collega biancoceleste, che uso sempre lo stesso modulo non cambiando mai».