Gannichedda: «La situazione Tudor è stata una sorpresa. Su Baroni dico questo»: Le parole dell’ex giocatore

Ai microfoni di RadioRadio, l’ex calciatore Giuliano Giannichedda ha espresso il suo pensiero sulla situazione in casa Lazio e sul futuro nuovo allenatore. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE– «La situazione Tudor è stata una sorpresa e sicuramente per quello che si legge Baroni dovrebbe essere in pole per allenare la Lazio, un allenatore che ha fatto molto bene, dove è andato è stato capace comunque di far capire ai ragazzi quello che voleva e le squadre si vedeva che giocavano secondo il suo credo. L’anno scorso a Verona, secondo me ha fatto un mezzo miracolo perché a gennaio gli hanno venduto tanti giocatori, tutti i giocatori di più bravi e lui ha ottenuto una salvezza meritata giocando anche un buon calcio, per cui secondo me può essere un allenatore che può far bene».