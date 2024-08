Filippo Galli a MILANNEWS24: «Nazionale? Bisogna cambiare il sistema calcio, ecco perché». Le parole dell’ex rossonero

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24, Filippo Galli ha parlato della Nazionale italiana. Queste le sue parole:

PAROLE – «Nazionale? Discorso complesso, innanzitutto bisogna cominciare a pensare come sistema calcio Italia e non alle continue parcellizzazioni a cui assistiamo. Poi, forse, occorrerebbe sviluppare un sistema per cui a chi lavora sul territorio e porta giocatori italiani in prima squadra e pertanto azzurrabili, venga riconosciuto un premio consistente che alimenti questa pratica e provi ad essere un deterrente del players trading che favorisce l’arrivo di giocatori di altre nazionalità».

