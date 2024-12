Galderisi a Juventusnews24: «Italia, sono fiducioso su questo 2025, siamo una buona squadra, manca solo questo»

Le parole di Giuseppe Galderisi, ex attaccante della Lazio, in esclusiva a Juventusnews24.com: ecco cosa ha detto sulla nazionale

Parlando invece di Nazionale, Spalletti e gli azzurri possono guardare ora con fiducia al futuro dopo il flop dell’Europeo?

«Assolutamente si. Siamo usciti con le ossa rotta e distrutti anche moralmente, tanto che lui disse che aveva fatto fatica a dormire. Abbiamo sofferto tutti per quanto successo, ma nel calcio leggere i momenti di difficoltà ti aiuta a non sbagliare dopo. C’è stato un cambio incredibile che ha portato a risultati importanti. Adesso serve che vengano fuori i giocatori importanti davanti, perchè abbiamo nel complesso una buona squadra. Certo, non abbiamo i Paolo Rossi, i Bettega o i Tardelli, ma abbiamo organizzazione e volontà per poter fare bene».

