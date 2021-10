Galatasaray, Terim: «Questo un girone di Champions, ma giochiamo bene»

Galatasaray, Terim ha commentato l’andamento della sua squadra in Europa League. Ecco le sue parole in conferenza stampa

Fatih Terim, allenatore del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lokomotiv, commentando l’andamento dei turchi in Europa League. Ecco le sue parole:

«Siamo primi con quattro punti. C’è una classifica in cui tutti siamo vicini con 3, 2 e 1 punti e siamo solo alla terza partita. Ci sono altre tre partite ma se vinciamo avremo un enorme vantaggio. Anche se non perdiamo, la Lokomotiv potrebbe rimanere molto indietro. Considero sempre questo gruppo come un girone di Champions League. Tutto può succedere qui, sono tutti club importanti.

Vincere ci porterà molto avanti, se perdiamo daremo vita alla Lokomotiv. A quel punto le cose si complicherebbero perché non so quali novità arriveranno da Lazio-Marsiglia. Stiamo andando bene finora, stiamo giocando bene, lo abbiamo fatto sia con la Lazio che con il Marsiglia».