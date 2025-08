Galatasaray Lazio: show prima della partita per presentare i 2 nuovi acquisti

Galatasaray Lazio: previsto uno show prima della partita per presentare i 2 nuovi acquisti. Ci sarà una grande atmosfera al Rams Park di Istanbul

Quella di stasera, sabato 2 agosto, non sarà una semplice amichevole per la Lazio. La sfida delle ore 20:00 contro il Galatasaray al Rams Park di Istanbul si preannuncia come un test probante, immerso in un’atmosfera di festa e grande entusiasmo per i padroni di casa. Prima del calcio d’inizio, infatti, il club turco ha organizzato un vero e proprio spettacolo per presentare ai propri tifosi i colpi stellari del suo calciomercato.

Riflettori puntati soprattutto su Victor Osimhen: l’ex bomber del Napoli, capocannoniere della Serie A e simbolo dello scudetto partenopeo du due anni fa, verrà ufficialmente accolto dal suo vecchio-nuovo pubblico. Insieme a lui, verrà presentato anche l’altro acquisto di lusso, l’esterno tedesco Leroy Sané, un rinforzo che alza ulteriormente il livello qualitativo a disposizione del tecnico Okan Buruk. Sané ha già assaporato il campo, debuttando nei minuti finali del precedente test contro lo Strasburgo, ma quella di stasera sarà la sua prima passerella davanti al caloroso pubblico del Rams Park. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Per la Lazio di Maurizio Sarri, dunque, si prospetta una serata complicata, non solo per il valore degli avversari. Come già accaduto contro il Fenerbahçe e come avverrà nella prossima amichevole contro il Burnley, i biancocelesti affrontano una squadra molto più avanti nella preparazione. I campioni di Turchia sono a un passo dall’esordio ufficiale: il loro campionato inizierà venerdì prossimo con la trasferta in casa del Gaziantep.

Questo significa che il Galatasaray scenderà in campo con un’intensità e un ritmo gara vicini a quelli di una partita ufficiale. Per la Lazio sarà un test di grande valore, utile a misurare la tenuta fisica e tattica contro un’avversaria già in “formato campionato”. Al di là del risultato, la sfida fornirà indicazioni preziose a Sarri in vista dell’inizio della Serie A.