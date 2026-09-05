Grande chance per Belahyane a Udine! L’idea di Gattuso per scardinare la mediana bianconera

Svolta a centrocampo verso l’Udinese! Gattuso rompe gli indugi e consegna la cabina di regia a Belahyane

Il calendario della massima serie propone un incrocio delicato e ricco di tensioni per la Lazio, attesa dal posticipo di lusso in programma lunedì 7 settembre alle ore 20:45 in casa dell’Udinese. La marcia di avvicinamento al match dello stadio Friuli si tinge di riflessi inattesi per Reda Belahyane, improvvisamente elevato a perno centrale dello scacchiere tattico biancoceleste. Come evidenziato nell’edizione odierna dal quotidiano La Repubblica, il regista marocchino si trova ora a gestire il proprio destino professionale. Il rendimento offerto nelle primissime uscite sul campo orienterà inevitabilmente le future scelte della dirigenza.

Ultimissime Lazio LIVE: Diogo Leite in arrivo! Le novità sul rinnovo di Cataldi e molto altro

L’emergenza in mediana e il ruolo centrale di Reda Belahyane per Gennaro Gattuso

La totale emergenza che ha colpito la linea mediana della Lazio costringe il tecnico Gennaro Gattuso a ridisegnare radicalmente i reparti in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Con Nicolò Rovella e Dele-Bashiru costretti a fermarsi e pronti a rientrare soltanto dopo la sosta per le Nazionali — con l’orizzonte fissato addirittura per la sfida contro il Monza l’11 ottobre allo stadio Olimpico — e con i tempi di recupero di Danilo Cataldi ancora più dilatati, la coperta della squadra si è improvvisamente ridotta all’osso.

Udinese Lazio puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

Al mister sono rimasti a disposizione unicamente gli interni Davide Frattesi e Taylor, oltre al già citato Reda Belahyane. Quest’ultimo, dopo aver convinto tutti con una prova di grande personalità e sostanza contro il Genoa, si candida a una maglia da titolare indiscussa non solo per la trasferta di Udine, ma anche per i successivi e proibitivi scontri diretti contro il Milan e il Venezia, in cui il regista avrà l’enorme responsabilità di guidare la manovra e convincere definitivamente lo staff tecnico!