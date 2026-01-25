Futuro Tavares, il giocatore militerà in Italia oppure oltreoceano? L’indiscrezione

Futuro Tavares, il calciatore della Lazio continuerà il proprio percorso calcistico nella penisola? Le sensazioni rivelano questo: il punto

Il mercato invernale entra nella sua fase conclusiva e in casa Lazio ci sono ancora alcuni punti interrogativi. Tra questi, uno dei più discussi riguarda il futuro di Nuno Tavares, difensore portoghese classe 2000. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il giocatore sta valutando diverse opzioni per il suo futuro, con l’Arabia Saudita e il Como come possibili destinazioni.

Nuno Tavares, il futuro in bilico tra Arabia Saudita e Como

Nuno Tavares sta valutando le proposte ricevute. Il club biancoceleste è pronto a lasciarlo partire, ma la decisione finale spetterà al giocatore. Da una parte, l’interesse dell’Arabia Saudita potrebbe garantirgli un contratto ricco, dall’altra, il Como potrebbe essere una soluzione più vicina al campionato italiano, dove potrebbe ottenere maggiori opportunità di gioco.

Calciomercato Lazio, la situazione di Tavares da monitorare

La situazione di Tavares è ancora da definire e la Lazio dovrà attendere i prossimi giorni per capire quale sarà la sua scelta definitiva. Il mercato sta per chiudere, ma le possibilità di una sua partenza rimangono vive, con il club biancoceleste che spera di risolvere rapidamente la situazione per procedere con altri obiettivi di mercato.

