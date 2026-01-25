Gila Milan, rossoneri all’assalto del difensore! Il punto della situazione

Gila Milan, il club rossonero è fortemente interessato al difensore centrale della Lazio: assalto a gennaio? Il punto

L’asse di mercato tra Milano e Roma si scalda improvvisamente in vista della sessione invernale. Il Milan, alla costante ricerca di rinforzi per blindare il reparto arretrato, avrebbe individuato un obiettivo prioritario in casa Lazio. I rossoneri sono pronti a sferrare l’attacco per assicurarsi le prestazioni di un difensore che sta dimostrando una crescita costante nel campionato italiano, attirando su di sé le attenzioni delle big.

Il Milan punta tutto su Mario Gila

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, il club di via Aldo Rossi sarebbe intenzionato a tentare l’affondo per il centrale già a gennaio. Il difensore spagnolo è diventato un perno fondamentale della retroguardia biancoceleste, ma il richiamo dei rossoneri potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Milan vede in lui il profilo ideale: giovane, veloce e con una personalità già strutturata per palcoscenici importanti, caratteristiche necessarie per dare solidità alla difesa di Allegri.

L’intuizione di Tare dietro il talento di Gila

Il valore del giocatore non è una sorpresa per gli addetti ai lavori. L’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, nutre una profonda stima nei suoi confronti. Fu proprio l’attuale ds rossonero a scommettere su Mario Gila nell’estate del 2022, prelevandolo dal Real Madrid. Quell’intuizione si è rivelata vincente: il difensore ha saputo adattarsi tatticamente al calcio italiano, diventando un asset prezioso che oggi potrebbe generare una ricca plusvalenza per il presidente Claudio Lotito.

Il piano rossonero per convincere Gila

Riuscire a strappare il centrale alla Lazio a metà stagione non sarà un’impresa semplice. Il Milan sta studiando la strategia giusta per convincere sia il club che il calciatore. L’inserimento di Gila nello scacchiere milanista garantirebbe un’alternativa di lusso o una maglia da titolare in una stagione ricca di impegni tra campionato e coppe. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse si trasformerà in una trattativa ufficiale, ma il suo nome è già in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera.

