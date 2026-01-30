Futuro Romagnoli, giornata decisiva per il giocatore! Ecco quanto filtra

Futuro Romagnoli, oggi il verdetto per il calciatore della Lazio. L’Al-Sadd pronta a fare sul serio! Le ultimissime

Il caso Alessio Romagnoli continua a tenere banco in casa Lazio. Secondo quanto riportato da TMW, la trattativa per la cessione del biancoceleste all’Al-Sadd si fa sempre più concreta. Contrariamente a quanto si era parlato nei giorni scorsi, non si è trattato di un semplice ultimatum, ma di una vera e propria offerta che il club qatariota sta facendo sul serio per portare Romagnoli a Doha.

La rottura tra Romagnoli e la Lazio

Dopo la trasferta di Lecce, Alessio Romagnoli aveva già salutato compagni e tifosi, dando l’impressione di essere pronto a lasciare la Lazio. Secondo quanto emerso, c’era già un accordo verbale tra la società e il giocatore per il suo trasferimento, che doveva essere formalizzato subito dopo il match del Via del Mare.

Tuttavia, nonostante le promesse fatte dalla dirigenza biancoceleste, tra cui quella di permettere la partenza di Romagnoli come avvenuto con Guendouzi e Mandas, il comunicato ufficiale della Lazio ha spiazzato tutti. Dopo la partita contro il Lecce, il centrale ha deciso di non allenarsi più con la squadra, facendo crescere la tensione.

La proposta dell’Al-Sadd e la decisione finale della Lazio

Con i rapporti tra Romagnoli e la Lazio ai minimi storici, l’Al-Sadd ha accelerato la trattativa e, nella notte, ha inviato emissari a Roma per presentare l’ultima offerta al club biancoceleste. L’obiettivo del club qatariota è chiaro: concludere l’affare e riportare Romagnoli a Doha. La palla ora passa alla Lazio e al presidente Claudio Lotito, che dovrà decidere se accettare la proposta o mantenere il giocatore nella propria rosa nonostante la rottura ormai evidente!

