Futuro Romagnoli, la Lazio smentisce l’agente del difensore: la rivelazione

Futuro Romagnoli, la Lazio di Claudio Lotito ha fatto filtrare che le dichiarazioni del procuratore del classe 95′ non corrispondono al vero

La vicenda che ha coinvolto Alessio Romagnoli e la Lazio nelle ultime ore di mercato continua a far discutere e si arricchisce di nuovi dettagli. Dopo le parole dell’agente del difensore, ora emerge anche la posizione ufficiale del club biancoceleste, che respinge le accuse e fornisce una ricostruzione alternativa dei fatti.

Raiola su Romagnoli: «Folle chiedere ad un giocatore di rinunciare agli stipendi. Vi spiego cos’è successo con l’Al Sadd!»

Una versione che, secondo quanto filtra dagli ambienti societari, chiarirebbe le tempistiche e le condizioni dell’operazione saltata con l’Al Sadd, ma che non basta a ricucire uno strappo ormai profondo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la società capitolina è convinta di aver agito correttamente, rispettando le scadenze e formalizzando l’accordo entro i tempi previsti. Una posizione netta che però si scontra con il malcontento del giocatore e del suo entourage.

Lazio, la PEC inviata e i dettagli economici dell’accordo

Nel dettaglio, la Lazio sostiene di aver inviato la PEC alle ore 14:51 di sabato, accettando ufficialmente la proposta dell’Al Sadd. L’operazione prevedeva un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,5 milioni, più una serie di bonus legati ai risultati sportivi: 250mila euro in caso di qualificazione alla Champions araba e 500mila euro con la vittoria del campionato.

Nella stessa comunicazione, però, il presidente Claudio Lotito avrebbe inserito anche una richiesta destinata a far esplodere la tensione: la rinuncia alle ultime tre mensilità di stipendio (novembre, dicembre e gennaio), precisando che quella di ottobre risultava già regolarmente pagata.

Un passaggio che ha irrigidito ulteriormente i rapporti e che, secondo il club, rientrava nella normale prassi di una trattativa, mentre per il giocatore rappresentava una linea invalicabile.

Futuro Romagnoli, rapporto compromesso e futuro tutto da scrivere

La situazione, a questo punto, appare difficilmente recuperabile. È ormai quasi impossibile immaginare un prolungamento del contratto di Romagnoli, attualmente in scadenza nel 2027, con un rapporto sembra definitivamente incrinato. La sensazione è che le parti viaggino su binari paralleli, con il rischio concreto di una convivenza forzata nei prossimi mesi.

In questo contesto delicato, l’allenatore Maurizio Sarri prova a fare da mediatore. Il tecnico spera che il difensore non scelga la strada del “separato in casa” e che possa tornare già da oggi ad allenarsi regolarmente con il gruppo, mettendo la propria esperienza al servizio della squadra nel momento più caldo della stagione.

Il finale di campionato della Lazio passa anche dalla tenuta dello spogliatoio e dalla capacità di isolarsi dalle polemiche esterne. Resta da capire se Alessio Romagnoli, capitano silenzioso e uomo spogliatoio, riuscirà a voltare pagina sul campo o se questa frattura segnerà definitivamente il suo futuro in biancoceleste. Una risposta che, probabilmente, arriverà solo nelle prossime settimane.

