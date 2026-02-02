Raiola su Romagnoli: «Folle chiedere ad un giocatore di rinunciare agli stipendi. Vi spiego cos’è successo con l’Al Sadd!»

Enzo Raiola, agente di Alessio Romagnoli, si è espresso sulla situazione del suo assistito e sulla possibile cessione del difensore romano: le sue parole

L’agente di Alessio Romagnoli, Enzo Raiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva, rivelando importanti dettagli sulla trattativa che ha visto protagonista il difensore della Lazio. Il futuro di Romagnoli sembra essere sempre più incerto, anche a causa della gestione da parte del club biancoceleste.

La trattativa con l’Al Sadd

Enzo Raiola ha spiegato che la partita contro il Lecce sarebbe dovuta essere un addio definitivo, ma la situazione è cambiata improvvisamente. «Col Lecce era stata una gara d’addio, il giorno dopo poi Lotito ha cambiato tutto», ha affermato l’agente, riferendosi all’improvviso riavvicinamento della Lazio all’offerta dell’Al Sadd.

Quest’ultima, arrivata dieci giorni prima, era stata rifiutata dal club romano. Tuttavia, Raiola ha continuato: «L’ultimo giorno si è riaperta la trattativa con l’Al Sadd che dieci giorni prima aveva fatto una proposta a cui non aveva ricevuto risposta fino all’ultimo giorno».

Nonostante le difficoltà, l’accordo tra la Lazio e il club qatariota sembrava essere possibile. Tuttavia, le tempistiche hanno complicato tutto. «La Lazio ha chiesto di aumentarla, i qatarioti hanno detto di no, dopo un tira e molla alla Lazio hanno accettato quell’offerta… Ma l’hanno accettata tardi. Siamo arrivati alla fine e non c’erano più i tempi!», ha sottolineato Raiola.

La questione degli stipendi e il rinnovo

Raiola ha rivelato che la Lazio ha chiesto a Romagnoli di rinunciare a parte degli stipendi arretrati, un aspetto che non è stato ben visto dal difensore: «La Lazio ha chiesto ad Alessio di rinunciare alle ultime tre mensilità, è un loro modus operandi che non ha senso. È assurdo essere a gennaio coi giocatori che non hanno percepito 3-4 stipendi. Chiedere una rinuncia a un giocatore è folle».

Per quanto riguarda il rinnovo, Raiola ha dichiarato che, vista la situazione, non c’è più la possibilità di proseguire la trattativa: «Vista la situazione si è chiusa la possibilità, il contratto è in scadenza nel 2027, ora vedremo in estate che accadrà».

In sintesi, la situazione di Alessio Romagnoli con la Lazio rimane in bilico, con il difensore che dovrà prendere una decisione sul suo futuro al termine della stagione. Con il suo contratto che scade nel 2027, i prossimi mesi saranno decisivi per capire se il giocatore rimarrà ancora a Roma o se si trasferirà altrove (cosa più probabile).

