Romagnoli saluta i tifosi della Lazio: emozione al Via del Mare, il difensore va sotto al settore ospiti

Romagnoli con la gara di oggi ha chiuso la sua avventura alla Lazio, al termine del match ha salutato i tifosi al Via del Mare

Alessio Romagnoli è stato professionista fino in fondo, Lecce-Lazio è stata con ogni probabilità la sua ultima gara da calciatore biancoceleste, e al Via del Mare è stato senza dubbio lui il migliore in campo.

Il numero 13 ha offerto la solita prestazione puntuale senza sbavature. Confermando quindi la bontà della decisione di Maurizio Sarri di mandarlo in campo praticamente da ceduto. Per l’addio mancano gli ultimi dettagli, nel frattempo lui ha salutato i tifosi presenti.

Il difensore è andato sotto al settore ospiti per salutare i laziali presenti, tifosi proprio come lui, che si sentono traditi dal presidente, proprio come si sente tradito lo stesso giocatore nato ad Anzio e cresciuto con i colori biancocelesti sul petto.