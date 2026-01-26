Calciomercato
Futuro Provedel, l’obiettivo del portiere è rinnovare! Il punto della situazione
Futuro Provedel, il portiere biancoceleste propenso a restare in casa Lazio! Ecco il punto accurato sulla sua situazione
Il mercato della Lazio continua a fare discutere e come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sono novità anche sul fronte dei portieri. In particolare, si è parlato molto in queste settimane del presunto interesse dell’Inter per Ivan Provedel, portiere biancoceleste, alla ricerca di un vice Sommer per il prossimo giugno. Tuttavia, non sono arrivate conferme a tali voci e l’estremo difensore della Lazio ha chiarito la sua posizione.
Lazio, Ivan Provedel: nessun trasferimento all’orizzonte
Nonostante i rumors, Ivan Provedel ha sempre ribadito il suo desiderio di restare alla Lazio. Il portiere classe 1994 ha dichiarato di voler rimanere a vita nella capitale, un segnale forte che rende improbabile una sua partenza. Provedel, infatti, è in scadenza di contratto nel 2027, il che lo rende un elemento centrale per la Lazio nel futuro. La sua intenzione è quella di continuare la sua avventura con la squadra biancoceleste e si sta discutendo anche di un possibile rinnovo del contratto per prolungare ulteriormente il suo legame con il club!
LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, anche la Fiorentina sulle tracce di Diogo Leite! Gli aggiornamenti
News
Ngonge Lazio, asse caldo con il Torino? Presunto scambio con Noslin: le ultime
Ngonge Lazio, si intavolerà una trattativa con i granata? Aleggia l’ipotesi di uno scambio con l’attaccante Tijjani Noslin, ma non...
Maldini Lazio, il giocatore è atteso in città nella giornata odierna! Le ultime
Maldini Lazio, novità fresche di mercato in casa biancoceleste! Il classe 2001 è atteso questa sera in città: le ultime...
Futuro Provedel, l’obiettivo del portiere è rinnovare! Il punto della situazione
Futuro Provedel, il portiere biancoceleste propenso a restare in casa Lazio! Ecco il punto accurato sulla sua situazione Il mercato...