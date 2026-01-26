Futuro Provedel, l’obiettivo del portiere è rinnovare! Il punto della situazione

Futuro Provedel, il portiere biancoceleste propenso a restare in casa Lazio! Ecco il punto accurato sulla sua situazione

Il mercato della Lazio continua a fare discutere e come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sono novità anche sul fronte dei portieri. In particolare, si è parlato molto in queste settimane del presunto interesse dell’Inter per Ivan Provedel, portiere biancoceleste, alla ricerca di un vice Sommer per il prossimo giugno. Tuttavia, non sono arrivate conferme a tali voci e l’estremo difensore della Lazio ha chiarito la sua posizione.

Lazio, Ivan Provedel: nessun trasferimento all’orizzonte

Nonostante i rumors, Ivan Provedel ha sempre ribadito il suo desiderio di restare alla Lazio. Il portiere classe 1994 ha dichiarato di voler rimanere a vita nella capitale, un segnale forte che rende improbabile una sua partenza. Provedel, infatti, è in scadenza di contratto nel 2027, il che lo rende un elemento centrale per la Lazio nel futuro. La sua intenzione è quella di continuare la sua avventura con la squadra biancoceleste e si sta discutendo anche di un possibile rinnovo del contratto per prolungare ulteriormente il suo legame con il club!

