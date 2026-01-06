Futuro Lazzari: il Sassuolo piomba sul difensore della Lazio. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato
Futuro Lazzari: il Sassuolo piomba sul difensore della Lazio. Le ultime
Futuro Lazzari: i neroverdi in questi giorni vogliono fare un tentativo sull’esterno classe 93′ della squadra allenata da Maurizio Sarri
Il calciomercato della Lazio entra in una fase di riflessione anche sul fronte delle possibili uscite. Tra i nomi che tornano a circolare con insistenza c’è quello di Manuel Lazzari, esterno classe 93′, che potrebbe diventare un’opportunità per il Sassuolo in questa sessione invernale, segnala Gianluca Di Marzio.
Futuro Lazzari, profilo seguito per la corsia destra
Secondo quanto filtra, il Sassuolo starebbe valutando Manuel Lazzari come rinforzo ideale per la fascia destra. Il club neroverde è alla ricerca di un esterno affidabile, capace di garantire spinta offensiva ma anche copertura difensiva.
Calciomercato Lazio, il rendimento stagionale dell’esterno classe ’93
Nel corso di questa stagione Lazzari ha collezionato 12 presenze complessive in campionato, partendo titolare solo in 4 occasioni. Numeri che raccontano di un impiego non costante ma comunque significativo all’interno delle rotazioni della Lazio. L’esterno destro resta una pedina utile per l’allenatore Maurizio Sarri, soprattutto per la sua capacità di garantire ampiezza e intensità sulla fascia. Tuttavia, il suo status all’interno della rosa non rientra tra quelli considerati intoccabili.
Calciomercato Lazio, la posizione del club e le valutazioni di Lotito
La Lazio del presidente Claudio Lotito non ha ancora preso una decisione definitiva sull’eventuale cessione di Lazzari. Molto dipenderà dalle condizioni dell’operazione, dalla formula proposta dal Sassuolo e dalla possibilità di individuare un eventuale sostituto nel caso di partenza.
In questa fase, la dirigenza biancoceleste sta valutando attentamente ogni scenario, consapevole che una cessione mirata potrebbe liberare risorse utili per altri innesti.
LEGGI ANCHE: Maldini Lazio, trattativa avviata con l’Atalanta! La formula dell’operazione: le ultime
