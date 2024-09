Funerali Eriksson, domani le esequie in Svezia. La Lazio fa sentire la sua VICINANZA: il GESTO SPECIALE del club. Le ultime

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio starebbe valutando un’iniziativa per far sentire la propria vicinanza alla famiglia di Eriksson, scomparso lo scorso 26 agosto a causa di un tumore.

Intanto, come comunicato sempre dallo stesso quotidiano, i funerali del tecnico del secondo Scudetto biancoceleste si terranno nella giornata di domani, venerdì 13 settembre, nella chiesa Fryksande in Svezia.